'ரோடு சரி இல்லை' என சொன்ன சாமியார்.. உடனே மைக்கை பிடுங்கி.. மேடையிலேயே டென்ஷன் ஆன முதல்வர் பசவராஜ்

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: பெங்களூருவில் வெள்ள பாதிப்பு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படுவதில்லை என சாமியார் ஒருவர் ஆதங்கத்துடன் பேசிக்கொண்டு இருந்ததை அருகில் இருந்து கேட்டுக் கொண்டு இருந்த முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை ஒரு கட்டத்தில் டென்ஷன் ஆகி மைக்கை பிடுங்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. வரும் ஏப்ரல் மாதத்தை ஒட்டி அங்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் கர்நாடகாவில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க காங்கிரஸ் தற்போதே முனைப்பு காட்டி வருகிறது. பல்வேறு வாக்குறுதிகளையும் காங்கிரஸ் அளித்து வருகிறது. அதேபோல், ஆளும் பாஜகவும் ஆட்சியை விட்டு விடக்கூடாது என்பதில் பல்வேறு கவர்ச்சிகர திட்டங்களையும் அறிவித்து வருகிறது.

ஆளுநர் ரவிக்கு எதிராக கோவையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டம் - தேனியில் உருவ பொம்மை எரிப்பு

English summary

Chief Minister Basavaraj Pomi, who was listening closely to a preacher who was anxiously talking about the problem of floods in Bengaluru, got tensed and snatched away the microphone.