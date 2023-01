ஒரே கல்லில் 4 மாங்காய்.. கர்நாடகாவில் ஆம்ஆத்மிக்கு செக்.. 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் அறிவித்த காங்.,

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகா மாநிலத்தில் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என இன்று அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பாஜக, ஆம்ஆத்மி, ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சிக்கு காங்கிரஸ் ‛செக்' வைத்தது உள்பட ஒரே கல்லில் 4 மாங்காய்களை அடித்துள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. பசவராஜ் பொம்மை முதல்வராக உள்ளார். இங்கு மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இந்நிலையில் தான் கர்நாடகா மாநில சட்டசபைக்கு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்பில் பாஜக செயல்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் இழந்த செல்வாக்கை மீட்டு ஆட்சி அரியனையில் அமர காங்கிரஸ் கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இதேபோல் பாஜக, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சவால் அளிக்கும் வகையில் ஜனதாதளம்(எஸ்) மற்றும் ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் செயல்பட தொடங்கி உள்ளன.

