நான் இந்து தான்! மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவேன்! என்னைக் கேள்வி கேட்க நீ யார்? கொதித்தெழுந்த சித்தராமையா

Bangalore

பெங்களூரு : கர்நாடகாவில் மாட்டிறைச்சிக்கு விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், "நான் ஒரு இந்து. நான் இதுவரை மாட்டிறைச்சி சாப்பிடவில்லை, ஆனால் நான் விரும்பினால், நான் சாப்பிடுவேன். என்னைக் கேள்வி கேட்க நீ யார்? என கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான ஆளும் பாஜக அரசாங்கம் ஜனவரி 2021ஆன் ஆண்டு கர்நாடகா பசுக்கள் படுகொலை தடுப்பு மற்றும் பசுக்களைப் பாதுகாத்தல் சட்டம் சட்டத்தை இயற்றியது.

இந்த சட்டத்தின் படி அனைத்து வகையான கால்நடைகளையும் வாங்குவது, விற்பது, கொண்டு செல்வது, வெட்டுவது மற்றும் இறைச்சியை வியாபாரம் செய்வது என அனைத்து வகை நடவடிக்கைகளை சட்டவிரோதமாக கருத்தப்படும்.

With the ban on the sale of beef in Karnataka, “I am a Hindu. I haven’t eaten beef yet, but if I wanted to, I would eat. Who are you to question me? Former Chief Minister of Karnataka Chidaramayya has said.