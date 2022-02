ஹிஜாப், காவி உடை இரண்டுக்கும் கல்வி நிலையங்களில் தடை- கர்நாடக ஹைகோர்ட் இடைக்கால உத்தரவு

Bangalore

பெங்களூர்: ஹிஜாப் விவகாரத்தில் தொடர்ந்து பதற்றமான ஒரு சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், இந்த வழக்கில் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வர பல்வேறு கல்லூரிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக உடுப்பி, மங்களூர், சிக்மங்களூர், சிவமொக்கா போன்ற மாவட்டங்களில் ஹிஜாப் விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது.

English summary

Karnataka HC says it will pass an order directing reopening of colleges, asks students not to insist on wearing such religious things till the disposal of the matter.