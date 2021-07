கர்நாடகாவிற்கு சர்ப்ரைஸ்.. யாரும் எதிர்பார்க்காதவர் முதல்வராக போகிறார்.. எடியூரப்பா மகன் பளிச்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடக புதிய முதல்வர் தேர்வு யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் இருக்கும் என்று எடியூரப்பாவின் மகன் ராகவேந்திரா தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு பெங்களூரில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில் வைத்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

மேலிட பார்வையாளர்களாக தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் கிஷன் ரெட்டி ஆகியோர் இதில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

English summary

Day after BS Yediyurappa's resignation as chief minister of Karnataka, the ruling BJP convey a meeting of legislature party at a private hotel in Bangalore on today. Meanwhile BS Yediyurappa's son Raghavendra told reporters that, the next chief minister of Karnataka will be a surprise choice.