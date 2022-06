அடுத்தவர் மனைவிக்கு காதல் கடிதம் எழுதாதீங்க.. காங்கிரசை விளாசிய குமாரசாமி கட்சி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூரு: கர்நாடக ராஜ்யசபா தேர்தல் ஓட்டுப்பதிவு நடந்த போது, ‛அடுத்தவரின் மனைவிக்கு காதல் கடிதம் எழுதாதீங்க' என மதசார்பற்ற ஜனதாதளம்(ஜேடிஎஸ்) கட்சியின் மாநில தலைவர் சிஎம் இப்ராஹிம், அம்மாநில எதிர்க்கட்சி தலைவரான சித்தராமையாவை(காங்கிரஸ்) விமர்சித்தார்.

கர்நாடகத்தில் காலியாக உள்ள 4 இடங்களுக்கு இன்று ராஜ்யசபா தேர்தல் நடந்தது. காலை 9 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 4 மணி வரை ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது. அதன்பிறகு மாலை 5 மணிக்கு ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கர்நாடகத்தை பொறுத்தமட்டில் பாஜகவில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நடிகர் ஜக்கேஷ், லெகர்சிங் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். காங்கிரஸ் சார்பில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், மன்சூர் அலிகான் ஆகியோரும், மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் (ஜேடிஎஸ்) சார்பில் குபேந்திர ரெட்டியும் போட்டிடுகின்றனர்.

English summary

During the Karnataka Rajya Sabha polls, CM Ibrahim, the state chief of the Janata Dal Secular (JDS) party, criticized Siddaramaiah (Congress), the state's opposition leader, for not writing a love letter to another's wife.