கடும் மழையில் தாமதமான உணவு டெலிவரி! வாடிக்கையாளரின் வலைதள பதிவால் மாற்றுத்திறனாளிக்கு குவியும் உதவி

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் கடும் மழையிலும் உணவு டெலிவரி செய்தது தொடர்பான பதிவு சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவும் நிலையில் அவருக்கு உதவி செய்ய பலர் முன்வந்துள்ளனர்.

பெங்களூரில் வசித்து வருபவர் ரோகித் குமார் சிங். இவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவிக்கியில் உணவு ஆர்டர் செய்தார். இந்த ஆர்டரை கிருஷ்ணப்பா ராதோடு (வயது 40) என்பவர் எடுத்து கொண்டார்.

30 நிமிடத்தில் உணவு ரோகித் குமார் சிங்கிற்கு கிடைக்க வேண்டும். இதற்கிடையே தான் பெங்களூரில் கனமழை கொட்டத்தொடங்கியது. அதேநேரத்தில் ரோகித் குமார் சிங்குக்கும் வயிற்றுப்பசி அதிகரித்ததோடு 30 நிமிடத்தை கடந்தது.

English summary

A post of a differently-abled person delivering food in heavy rain in Bengaluru is going viral on social media, with many people coming forward to help him.