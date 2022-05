உலகில் எங்கிருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் இலவசமாக தமிழ் கற்கலாம்.. இதோ வாய்ப்பு!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: உலகில் எங்கிருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தபடியே குழந்தைகளுக்கு தமிழ் அறக்கட்டளை பெங்களூரு சார்பில் இணைய வழியில் தமிழ் கற்று கொடுக்கப்படுகிறது. ஜூன் மாதத்துக்கான அட்மிஷன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போதைய தொழில் முறை சார்ந்த வாழ்க்கையினால் பலரும் சொந்தஊர், சொந்தமாநிலம், சொந்த நாட்டை விட்டு வெளியே சென்று பணி செய்யும் நிலை உள்ளது. இவ்வாறு செல்லும் ஏராளமானவர்கள் வெளிநாடு மற்றும் வெளிமாநிலங்களிலேயே வசிக்க துவங்கி விடுகின்றனர்.

இதனால் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழி கற்பதில் சிரமம் ஏற்படும். பெற்றோருக்கு தமிழ் மொழி தெரிந்தாலும் கூட வேலைப்பளுவின் காரணம் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடுக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் கடைசிவரை அந்த குழந்தைகளுக்கு தமிழ் கற்க முடியாத நிலை உள்ளது.

English summary

Tamil is being teach through online on behalf of the Tamil Foundation Bangalore to the children of people of abroad. The Admission of June month is open