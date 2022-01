சித்தார்த் மறைவுக்கு பிறகு.. கலங்கிய காபி டே ஊழியர்களை கடிதம் எழுதி தேற்றிய மாளவிகா! சொன்னபடி சாதனை!

Bangalore

oi-Logi

பெங்களூர்: காபி டே நிறுவனத்துக்கு பொறுப்பேற்பதற்கு முன், உருக்கமான‌ கடிதத்தை ஊழியர்களுக்கு எழுதி இருந்தார் மாளவிகா ஹெக்டே. கடன்களை அடைத்து, தற்போது சொன்னதை செய்துகாட்டி சாதித்திருக்கிறார் மாளவிகா ஹெக்டே.

கஃபே காபி டே நிறுவனத்தை நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் அறிந்திருக்கக்கூடும். பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடக்கூடிய நிறுவனமாக காபி டே-வை வளர்த்தெடுத்தார் அதன் தலைவர் சித்தார்த்.

முன்னாள் கர்நாடக மாநில முதல்வர் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணாவின் மருமகன் என்ற அடையாளம் தாண்டி, தனக்கென ஒரு இடத்தை எட்டிப் பிடித்தார் சித்தார்த். காபி உற்பத்தியில் 140 ஆண்டு காலம் பாரம்பரியம் கொண்ட குடும்பத்தில் பிறந்து, இந்தியா, ஆஸ்திரியா, செக் குடியரசு, மலேசியா, எகிப்து, நேபாளம் என உலகின் பல நாடுகளில் காபி டே-யின் கிளையைக் கொண்டுவந்தார்.

English summary

Coffee Day Malvaika Hegde: Before taking charge of Coffee Day, Malvaika Hegde had written a heartfelt letter to the staff. Malavika Hegde has paid off her debts and done what she was told.