லிப்லாக் சேலஞ்ச்!முத்தமிட்டு கொண்ட மாணவ-மாணவிகள்! வெளியான வீடியோ.. பரபர கர்நாடகம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவ-மாணவிகள் லிப்லாக் சேலஞ்ச் நடத்திய வீடியோ இணையதளத்தில் வெளியான நிலையில் சர்ச்சையாகி உள்ளது. இதுதொடர்பாக மாணவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவ-மாணவிகளில் சிலர் கல்வி நிறுவனங்கள் அல்லது பொது இடங்களில் விரும்பதகாத செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இது சமீப காலமாக நடந்து வருகிறது.

அந்த வகையில் தற்போது கர்நாடகத்தில் மாணவ-மாணவிகள் ‛லிப்லாக் சேலஞ்ச்' நடத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A video of a liplock challenge conducted by students of a private college in Mangalore, Karnataka, has become a controversy. A student has been arrested in this connection.