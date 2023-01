ஸ்டாலின் ஸ்டைலை கையிலெடுத்த பிரியங்கா காந்தி.. மாஸ் அறிவிப்பால் குஷியில் கர்நாடக பெண்கள்.. ட்விஸ்ட்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் எதிர் வரும் மே மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிரடியான பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. ஏற்கெனவே 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 வழங்கப்படும் என பிரியங்கா காந்தி அறிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தற்போது முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் 224 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் மே மாதம் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற முனைப்புக் காட்டி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் தனது தேர்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கியுள்ளது. முதல் கட்டமாக 'மக்கள் குரல்' யாத்திரை என பிரசார பயணத்தை கடந்த 11ம் தேதி தொடங்கியது.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் சிவக்குமார் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா இணைந்து ஒரே பேருந்தில் இந்த யாத்திரையை மேற்கொள்கின்றனர். இந்த யாத்திரை பெலகாவி மாவட்டத்தில் தொடங்கியுள்ளது. 1924ம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி காங்கிரஸ் தலைவராக இங்குதான் பதவியேற்றார். அதன் நினைவாகதான் யாத்திரை இங்கிருந்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

