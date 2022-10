பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பு.. இளைஞரின் PayCM டீசர்ட்டை கழற்றிய போலீஸ்! பரபர கர்நாடகா பாரத் ஜோடோ யாத்திரை

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் பாஜக அரசு ஊழல் செய்கிறது என்பதை குறிக்கும் வகையில் ‛PayCM' என டீசர்ட் அணிந்து ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் இளைஞர் ஒருவர் பங்கேற்றார். இதையடுத்து அவரின் டீசர்ட்டை போலீசார் கழற்றி வெறும் பனியனுடன் நிற்க வைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார். இவரது அரசின் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.

பசவராஜ் பொம்மையின் அரசு 40 சதவீத கமிஷன் பெற்று ஊழலில் ஈடுபடுவதாக காங்கிரஸ் கட்சி பிரசாரம் செய்து வருகிறது.

A young man took part in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra wearing a 'PayCM' T-shirt to indicate that the BJP government is corrupt in Karnataka. After that, the police took off his shirt and made him stand with just a banyan, which has caused a shock.