கரண்ட் ஷாக்கில் சிக்கிய 4 பேர்.. யாத்திரையை நிறுத்தி மருத்துவமனைக்கு ஓடிய ராகுல்.. நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் இன்று 4 பேர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்த நிலையில் அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைக்கே ராகுல் காந்தி சென்று நலம் விசாரித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், அவர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சத்தை நிவாரணம் வழங்குவதாக ராகுல் காந்தி கூறியதோடு, சிகிச்சை விபரங்கள் பற்றி கேட்டறிந்து நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினார்.

காங்கிரஸ் தொண்டர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி சார்பில் கன்னியாகுமரில் இருந்து காஷ்மீர் வரை 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக 150 நாட்கள் நடைபெறும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த மாதம் 7 ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் உள்ள காந்தி மண்டபத்தில் துவங்கிய இந்த நடைப்பயணம் தமிழ்நாடு, கேரளாவை கடந்து தற்போது கர்நாடகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது வரை ராகுல் காந்தி 1000 கிலோமீட்டரை கடந்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய தலைவர் யார்? நாளை தேர்தல்- கர்நாடகாவில் வாக்களிக்கிறார் ராகுல்!

English summary

During Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, 4 people were electrocuted today and Rahul Gandhi went to the hospital where they were being treated and inquired about their health and consoled them. Further, Rahul Gandhi said that he would give them relief of Rs.1 lakh each, and he was relieved to hear about the treatment details.