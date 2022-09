வந்தது புல்டோசர்.. வீடுகள், கடைகள் எதையும் விடவில்லை.. பெங்களூரில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள் இடிப்பு!

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழையால் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. இது பெரும் பிரச்சனையான நிலையில் முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையின் உத்தரவின்பேரில் வேறு வழியின்றி பெங்களூர் மாநகராட்சி நிர்வாகம் புல்டோசர் நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளனர்.

கர்நாடகத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் மற்றும் செப்டம்பர் மாதம் துவக்கத்தில் கனமழை பெய்தது. வழக்கத்தை விட அதிகளவில் மழை பெய்ததால் பல இடங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டன. சில இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி நீண்டநாட்கள் வடியாமல் இருந்தன.

குறிப்பாக கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரிலும் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் மழை பெய்தது. இதனால் பெங்களூர் நகரின் சில இடங்களும் வெள்ளம், மழைநீரால் பாதிக்கப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 30ம் தேதி மற்றும் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பெங்களூரில் கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒருநாளில் மட்டும் 130 மில்லி மீட்டர் அளவுக்கு மழை பதிவாகி இருந்தது.

ஐடி கம்பெனிகள் ஆவேசத்திற்கு பணிந்த கர்நாடக அரசு.. பெங்களூர் வெள்ளம் பிரச்சினைக்கு தீர்வு என உறுதி

English summary

Bengaluru was flooded due to heavy rains a few days ago. As this is a big problem, on the orders of Chief Minister Basavaraj Pupami, the Bangalore Municipal Corporation has taken bulldozer action without any other option.