கர்நாடக மாஜி முதல்வர் சித்தராமையாவின் பயோபிக்.. விஜய் சேதுபதியை நடிக்க வைக்க திட்டம்! வெளியான தகவல்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சரும், தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவருமான சித்தராமையாவின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமாக்கப்பட உள்ளதாகவும், இதில் சித்தராமையாவாக நடிகர் விஜய் சேதுபதியை நடிக்க வைக்க அவரை அணுக உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகாவில் மூத்த அரசியல் கட்சி தலைவராக இருப்பவர் சித்தராமையா. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஆவார். தற்போது சித்தராமையாவுக்கு வயது 75 ஆகும்.

மைசூரு மாவட்டத்தை சேர்ந்த சித்தராமையா சட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார். வழக்கறிஞராக இருந்த இவர் அரசியலில் நுழைந்தார். 1983 முதல் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

அரசை விமர்சித்த எழுத்தாளருக்கும் 1.5 கோடி வீடு - பெருந்தன்மை காட்டிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

English summary

There are reports that the biopic of former Karnataka Chief Minister and current Leader of Opposition Siddaramaiah is going to be made into a movie and actor Vijay Sethupathi has been approached to play the role of Siddaramaiah.