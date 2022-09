ஊதியே பெருசாக்குறாங்க! நம்பாதீங்க.. பெங்களூரில் சில இடத்தில் தான் வெள்ளப்பாதிப்பு.. கிளம்பிய வாதம்

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ‛‛பெங்களூர் முழுவதும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படவில்லை. சில இடத்தில் தான் வெள்ளப்பாதிப்பு உள்ளது. ஆனால் ஊதியே பெருசாக்குறாங்க. இதை நம்பாதீங்க'' என ட்வீட்டரில் புதிய வாதம் கிளம்பியுள்ளது.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்து வருகிறது. மாநிலத்தில் உள்ள பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை வழக்கத்தை விட அதிகமாக பெய்துள்ளது. இதனால் பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகள் மழைநீரால் சூழ்ந்துள்ளன. போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பாக கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரிலும் வழக்கத்தை விட அதிகளவில் மழை பெய்து வருகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளை காட்டிலும் தற்போது பெங்களூர் நகரின் சில இடங்களில் மழைநீர் அதிகமாக தேங்கி உள்ளது.

English summary

The whole of Bangalore was not affected by the floods. There is flooding in some places. But the wages are high. "Don't believe this," a new argument has started on Twitter.