பெங்களூரில் அதிர்ச்சி: பைக் மீது கார் மோதி, 30 அடி தூக்கி வீசப்பட்டு பலியான தமிழகத்தை சேர்ந்த இருவர்

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரில் உள்ள, பிரசித்தி பெற்ற ஓசூர் சாலை மேம்பாலத்தில், இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் ஆகிய இருவர் வேகமாக வந்த கார் ஒன்று மோதி 30 அடிக்கு கீழே தூக்கி வீசப்பட்ட பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெற்கு பெங்களூரு நகரத்தில் பொம்மனஹள்ளி பகுதியில் இருந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வரையில் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு உயரடுக்கு எக்ஸ்பிரஸ்வே மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

2010ம் ஆண்டு முதல் இந்த மேம்பாலம் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.

English summary

In a chilling accident, a man and a woman travelling on a bike died on the spot after they were hit by a speeding car on the Electronics City flyover in Bangalore. Both were native of Tamil nadu.