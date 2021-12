ரூ.10 லட்சம் அபராதம்.. 10 ஆண்டுகள் சிறை.. கர்நாடக மதமாற்ற தடை சட்டத்தின் அம்சங்கள் என்னென்ன?

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : உத்தரபிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் இமாச்சலப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் இயற்றப்பட்ட மத மாற்ற எதிர்ப்பு சட்டங்களை போலவே கர்நாடகாவில்பாரதிய ஜனதாவின் பசவராஜ் பொம்மை தலைமையிலான அரசும், நடைபெற உள்ள சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

பாஜக ஆளும் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மத மாற்றத்திற்கு எதிரான சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது போல பாஜகவின் பசவராஜ் பொம்மை முதல் அமைச்சராக உள்ள கர்நாடக மாநிலத்தில் மத மாற்றத்திற்கு எதிரான சட்டம் இந்த கூட்டத்தொடரிலேயே தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது . இது சட்டத்தின்படி கட்டாய அல்லது சட்டவிரோத மதமாற்றத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 3 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கும் வகையில் இயற்றப்பட உள்ளது.

மாநிலத்தில் மத மாற்றங்களை தடை செய்வதற்கான சட்டத்தை அமுல்படுத்துமாறு பல்வேறு மடங்களின் மடாதிபதிகள் மாநில அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்ததாகவும் இது தொடர்பாக சில மாநிலங்கள் இயற்றிய சட்டங்களை அரசு ஏற்க ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் கர்நாடகாவில் விரைவில் அந்த சட்டம் இயற்றப்படும் என முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை சமீபத்தில் செய்தியாளரிடம் கூறியிருந்தார்.

10 நாளில் 4 முறை.. நெருங்கும் உ.பி.தேர்தல்.. அடுத்தடுத்து

பலவந்தம் மற்றும் தூண்டுதல் மூலமாக மத மாற்றத்துக்கு எதிராக அரசியல் அமைப்பு தெளிவாக உள்ளது என்றும் கட்டாய மத மாற்றத்திற்கு எதிரான சட்டங்கள் பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களில் சமீபத்திய நடவடிக்கைகள் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார். தற்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மதமாற்ற எதிர்ப்பு சட்ட மசோதாவின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த பதிவில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்..

English summary

Like the anti-conversion laws passed in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh, the Basavaraj puppet government of the Bharatiya Janata Party in Karnataka is set to introduce them in the current assembly session.