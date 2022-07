கர்நாடகாவில் கல்லறைகளை தோண்டி.. தண்ணீர் ஊற்றும் கிராம மக்கள்.. வினோத நடைமுறை! ஏன் தெரியுமா?

Bangalore

பெங்களூர்: இந்தியா மத மற்றும் சமய நம்பிக்கைகளை இறுக்கமாக கொண்டிருக்கும் நாடு. எந்த அளவு எனில், மழை வேண்டி புதைக்கப்பட்ட பிணங்களின் வாயில் நீரை ஊற்றி பிரார்த்தனை செய்யும் அளவுக்கு இந்த நம்பிக்கை மக்களை ஆட்கொண்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தற்போது ஏறத்தாழ வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயத்தில்தான் உள்ளது. ஏனெனில் மாநிலம் முழுவதும் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு ஆங்காங்கே ஏற்பட்டுள்ளது. இப்படியான நிலையில் ஒரேயொரு கிராமத்தில் மட்டும் மழை பெய்யவே இல்லை. அட ஆமாங்க. நெஜமாவே மழை பெய்யல.

India is a country with strict religious and religious beliefs. If anything, this belief has taken hold of people to the extent of pouring water into the mouths of buried corpses and praying for rain.