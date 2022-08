"சபலம்".. மடத்தில் தவியாய் தவித்த சாமியார்.. இளம்பெண்ணுடன் காதல் வேறு.. கடைசியில் நடந்ததுதான் ஹைலைட்

Bangalore

oi-Hemavandhana

பெங்களூரு: சாமியார் ஒருவர், லெட்டர் எழுதிவைத்துவிட்டு, இளம்பெண்ணுடன் ஓடிய சம்பவம் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

கடந்த வாரம் வடமாநிலத்தில் ஒரு சாமியார் கைதானார்.. அவர் மத்திய பிரதேசத்தில் மிகவும் பிரபலமானவர்.. வைராக்கிய ஆனந்த் கிரி என்று அந்த சாமியாருக்கு பெயர்.. மிர்ச்சி பாபா என்றும் அழைப்பார்கள்..

நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் இவருக்கு நேரடி தொடர்பு.. அதனால், தேர்தல் சமயத்தில் பிரச்சாரங்களும் செய்வார்..

"சாமி" யார்னு தெரியுதா.. அதே மிர்ச்சி பாபாதான்.. "தீர்த்தம்" தந்தே பெண்ணை சீரழித்து.. இப்ப ஜெயிலில்

English summary

Where did the Karnataka preacher go and after writing the letter and running with his girl friend லெட்டர் எழுதி வைத்துவிட்டு, இளம்பெண்ணுடன் மாயமானார் சாமியார்