பஞ்சாப் ஆளுநரை சந்தித்த பகவந்த்மான்.. - ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரிய ஆம் ஆத்மி!

Chandigarh

oi-Logi

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றதையடுத்து, ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார் பகவந்த் மான்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் கடந்த பிப். 20ம் தேதி நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் மார்ச்10ம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. மொத்தம் 117 இடங்கள் உள்ள நிலையில், ஆம் ஆத்மி 92 இடங்களில் வென்று ஆட்சியைப் பிடித்தது.

பஞ்சாபில் காங். மற்றும் ஆம் ஆத்மி இடையே கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆம் ஆத்மி மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

English summary

Following the victory of the Aam Aadmi Party in the state of Punjab, Bhagwant Mann met the Governor and demanded the right to rule.