தேர்தல் அறிவிப்பிற்கு.. சில மணி நேரம் முன் வந்த முக்கிய உத்தரவு.. பஞ்சாபில் என்ன தான் நடக்கிறது?

Chandigarh

oi-Vigneshkumar

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக்கொள்ளக் காங்கிரஸ் கட்சி போராடி வரும் சூழலில், அக்கட்சிக்கு அடுத்தடுத்து சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டுமே காங்கிரஸ் ஆளும் கட்சியாக உள்ளது.

எனவே, அங்கு மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் காங்கிரஸ் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், இதுவரை அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் அக்கட்சிக்குச் சாதகமாக இல்லை.

பொதுவாழ்க்கைல உயிருக்கு பயம் கூடாது, படேலின் வார்த்தைகளுடன் பஞ்சாப் முதல்வரின் ட்விஸ்ட் ட்விட்..!

English summary

Punjab government on Saturday appointed VK Bhawra as the new Director-General of Police. Punjab is seeing third DGP in last 100 days.