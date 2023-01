4 மாவட்டம்.. 150 கிமீ.. 6 நாட்கள்! ஹரியானாவில் காங்கிரஸ் மாஸ் பிளான்.. கைகொடுக்குமா ராகுல் யாத்திரை?

Chandigarh

oi-Halley Karthik

சண்டிகர்: ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நாளை (ஜன.05) இந்த யாத்திரை உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்து ஹரியானாவில் நுழைகிறது.

ஏற்கெனவே இம்மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் வலுவாக இருந்த நிலையில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு முதல் தனது பிடியை கட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்கத் தொடங்கியது. தற்போது பாஜகதான் ஆட்சியில் இருக்கிறது. எனவே, மீண்டும் மாநிலத்தில் கட்சியின் செல்வாக்கை அதிகரிக்க இந்த யாத்திரையை பயன்படுத்திக்கொள்ள காங்கிரஸ் திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதற்கேற்றாற்போல சில முன்னேற்பாடுகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது.

திட்டமிட்டபடி நாளை ஹரியானாவின் பானிபட் பகுதிக்குள் யாத்திரை நுழையும். யாத்திரையை வரவேற்க கூடுதலான ஆட்களை திரட்ட வேண்டும் என்று கட்சியின் தலைவர்கள் பானிபட், கர்னால் மற்றும் குருக்ஷேத்ரா மாவட்டங்களில் தங்கி ஆட்களை தயார் செய்து வருகின்றனர். நாளை மறுநாள் அதாவது ஜனவரி 6ம் தேதி பானிபட்டில் பேரணி முடிந்தவுடன் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் ராகுல் காந்தி சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

English summary

Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra is in full swing tomorrow (Jan.05) as the Yatra enters Haryana from Uttar Pradesh. Rahul Gandhi is traveling in Haryana for a total of 6 days, 4 districts and 150 km.