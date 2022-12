ஆஹா.. கோயில், மசூதிகளை "அலாரமாக" மாற்றிய ஹரியானா அரசு.. பள்ளி மாணவர்களுக்காக 'சூப்பர் மூவ்'

Chandigarh

சண்டிகர்: ஹரியானாவில் பள்ளி மாணவர்களை அதிகாலையிலேயே எழுந்து படிக்க வைப்பதற்காக கோயில்களையும், மசூதிகளையும் 'பார்ட் டைம்' அலாரமாக மாற்றியுள்ளது ஹரியானா அரசு.

வீட்டில் அலாரம் வைத்தால் மாணவர்கள் அதை அணைத்துவிட்டு தூங்கிவிடுவர்; பெற்றோர்கள் எழுப்பிவிட்டாலும் பல மாணவர்கள் பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை என்பதால் இந்த அதிரடி முடிவில் ஹரியானா அரசு இறங்கியிருக்கிறது.

இனி அதிகாலையிலேயே கோயில்களிலும், மசூதிகளிலும் அதிக ஒலி எழுப்பப்படுவதால் மாணவர்களால் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது என்கின்றனர் ஆசிரியர்கள்.

நாடு முழுவதும் 10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு நெருங்கி வருகிறது. மார்ச் மாதம் இந்த பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெற இருக்கின்றன. எப்படி பார்த்தாலும் குறைந்தபட்சம் 70 நாட்கள்தான் இந்த தேர்வுகளுக்கு இருக்கின்றன.

In Haryana, the Hgovernment has asked temples and mosques to sound early morning for waking up 10, 12th students to study for their public exams.