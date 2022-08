தேசியக்கொடி வாங்கலைனா ரேஷன் பொருள் இல்லை..? - ‘நாட்டுக்கே வெட்கக்கேடு’ - கொந்தளித்த ராகுல், வருண்!

Chandigarh

oi-Vignesh Selvaraj

சண்டிகர் : பாஜக ஆளும் ஹரியானா மாநிலத்தில் தேசியக்கொடியை வாங்கினால் தான் ரேஷனில் பொருட்கள் வழங்கப்படும் எனக் கட்டாயப்படுத்திய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

வீடு தோறும் தேசியக்கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்ட நிலையில், இந்த ஆண்டு அரசு சார்பில் தபால் நிலையங்கள் வாயிலாகவே தேசியக்கொடி விற்கும் திட்டமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ரேஷனில் பொருட்கள் வாங்குவோர் கட்டாயமாக தேசியக் கொடியை வாங்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ரேஷன் பொருட்கள் அளவு குறைக்கப்படும் என ரேஷன் கடை ஊழியர் மிரட்டும் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ள பாஜக எம்.பி வருண் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தியும் இந்த நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மூவர்ணக்கொடியுடன், பாஜக அரசு நம் நாட்டின் ஏழைகளின் சுயமரியாதையையும் தாக்குகிறது எனக் காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார் ராகுல் காந்தி.

திமுகவினர் வீடுகளில் தேசியக்கொடி! கட்சியினருக்கு ஸ்டாலின் அறிவுறுத்த வேண்டும்! அண்ணாமலை வேண்டுகோள்!

English summary

BJP MP Varun Gandhi and Congress MP Rahul gandhi alleged that ration card holders were being forced to buy the national flag or being denied their share of grain. Varun gandhi said it was shameful to collect the price of the tricolor which resides in the heart of every Indian.