அடேங்கப்பா.. வீட்டுக்கு மாதம் 300 யூனிட் மின்சாரம் ‛ப்ரீ’.. பஞ்சாப்பில் அசத்தும் ஆம்ஆத்மி அரசு!

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்தில் கூறியதுபோல் வீடுகளுக்கு மாதம் 300 யூனிட் மின்சாரத்தை பஞ்சாப்பை ஆட்சி செய்யும் முதல்வர் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம்ஆத்மி அரசு இன்று முதல் வழங்கி உள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு பிப்ரவரி 14ல் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. இதில் ஆம்ஆத்மி கட்சி வெற்று பெறும் என கருத்து கணிப்புகள் கூறின.

இந்த கருத்து கணிப்புகளின் படியே மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் ஆம்ஆத்மி கட்சி 92 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் வெறும் 18 தொகுதிகளிலும், எஸ்ஏடி 3, பாஜக 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

English summary

From today people across Punjab gets 300 units of free power each month. The promise was made by the Aam Aadmi Party of election time.