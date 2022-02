பஞ்சாப் தேர்தல்: அவர் தீவிரவாதிகள் வீட்டில்தான் இருப்பார்..அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை விளாசிய ராகுல்காந்தி

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர்: ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை பயங்கரவாதிகளைப் வீட்டில் காணலாம் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ராகுல்காந்தி கூறியிருப்பது பஞ்சாப் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பைக் கூட்டியுள்ளது

இந்தத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் பாஜக - சிரோமணி அகாலிதளம், ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி தனிக்கட்சி ஆரம்பித்து கேப்டன் அம்ரீந்தர்சிங்கின் லோக் பஞ்சப் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் களம் கண்டன.

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீது செவ்வாய்க்கிழமை கடுமையான தாக்குதலைத் தொடங்கினார்.

