சித்துவுக்கே சித்துவேலை காட்டிய சன்னி..அப்பா ஜெயிக்கும் வரை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் - சித்து மகள்

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர் : பஞ்சப் காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளராக தற்போதைய முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரை கடுமையாக சாடியுள்ள நவ்ஜோத் சிங் சித்துவின் மகள் ரபியா சித்து, சன்னியின் வங்கி கணக்குகளை ஆராய்ந்தால் 133 கோடி ரூபாய் பணம் கிடைக்கும் எனவும், அப்பா ஜெயிக்கும் வரை திருமணம் செய்ய மாட்டேன் எனக் கூறியுள்ளார்.

பாஜகவிலிருந்து விலகி பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தாவிய நவ்ஜோத் சிங் சித்து கடந்த ஆண்டு பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அமரிந்தர் சிங் தரப்பு சித்து தரப்பு என இரு பிரிவாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் பிரிந்து செயல்பட்டதால் அக்கட்சி பலவீனமடைந்தது தொடர்ந்து அமர்சிங் பதவி விலகினார்.

பஞ்சாப் முதல்வராக இருந்த கேப்டன் அமரிந்தர் சிங் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் அடுத்த முதல்வராக யாரை தேர்வு செய்வது என காங்கிரஸ் தலைமை குழப்பமடைந்தது. பல்வேறு பெயர்கள் முதல்வர் பதவிக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக அமரிந்தர் சிங் அமைச்சரவையில் தொழில்நுட்பக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னி முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

As Punjab Chief Minister Saranjit Singh Sunny has been declared the Chief Ministerial candidate of Punjab, Rabia Sidhu, daughter of Navjot Singh Sidhu, who has slammed him, has said that if Sunny's bank accounts are checked, she will get Rs 133 crore and will not get married until her father succeeds.