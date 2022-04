10,11,12ம் வகுப்புகளுக்கு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின் படியே பொதுத்தேர்வு -தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2021-2022-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படியே, மேல்நிலை முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு / இடைநிலைப் பள்ளி விடுப்புச் சான்றிதழ் பொதுத்தேர்வு, மே 2022 க்கான வினாத்தாட்கள் வழங்கப்படும் என்று அரசு தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 10,11,12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொது தேர்வு நடத்தப்படவில்லை. ஆனால், இந்த ஆண்டு கண்டிப்பாக பொதுத்தேர்வுகள் நடத்தப்படும் என்று ஆரம்பம் முதலே பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் தெரிவித்து வந்தார்.

அதே போல், ஜனவரி மாதம் உச்சத்தில் இருந்த கொரோனா மூன்றாம் அலை மெல்ல மெல்ல குறைய தொடங்கியது. அதன் படி, கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் அனைத்து தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. மாநிலம் முழுவதும் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைகழகங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி நிலையங்கள் அனைத்தும் திறக்கப்பட்டு நேரடி வகுப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The State Examinations Department has announced that the question papers for the Higher Secondary First and Second Year / Intermediate School Certificate General Examination, May 2022 will be issued as per the reduced syllabus offered by the State Institute of Educational Research and Training for the academic year 2021-2022.