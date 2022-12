பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா! டிச.15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் 100 திமுக பொதுக்கூட்டங்கள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி டிசம்பர் 15ஆம் தேதி அன்று தமிழகம் முழுவதும் 100 பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்த திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

தள்ளாத வயதிலும், தளராத தத்துவச் சிந்தனைகளுடன் கடைசி மூச்சு வரை திமுகவுக்காக உழைத்தவர் அன்பழகன் என திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் புகழாரம் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மான விவரம் வருமாறு;

English summary

A resolution has been passed in the DMK district secretaries' meeting to hold 100 public meetings across Tamil Nadu on 15th December on the occasion of Professor Anbazhagan centenary.