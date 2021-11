ஒரே நேரத்தில் 2 பக்கமும் சோதனை.. வங்க கடல், அரபிக்கடலில் உருவாகும் தாழ்வுப்பகுதி.. என்ன நடக்கும்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ஒரு பக்கம் வங்கக்கடலில்.. இன்னொரு பக்கம் அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக்கிக்கொண்டு இருக்கிறது. இதனால் தமிழ்நாடு முழுக்க பரவலாக மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளது. இன்னொரு பக்கம் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த 48 மணி நேரமாக பெய்த மழை தமிழ்நாட்டை உலுக்கி எடுத்துவிட்டது.

அதிலும் சென்னையில் ஒரே நாளில் 207மிமீக்கும் அதிகமாக மழை பெய்துள்ளது. இதனால் சென்னையின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று தமிழ்நாட்டில் 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் மற்றும் 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிக்கி திணறுகிறது வடசென்னை.. தூங்காமல் விடிய விடிய மழை நீரை வெளியேற்றிய மக்கள்.. கண்ணீர் வேதனை

English summary

2 pressure drops to be formed near Tamilnadu: One in the Arabic Ocean another and one in the Bay of Bengal near Indian ocean.