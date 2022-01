டாஸ்மாக் பார் டெண்டர்: 8 மாவட்டங்களில் தள்ளி வைத்தது ஏன்?.. ஹைகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 2530 டாஸ்மாக் பார்களுக்கான டெண்டர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும், 8 மாவட்டங்களில் மட்டுமே பல்வேறு காரணங்களுக்காக டெண்டர் தள்ளிவைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும் தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும், டாஸ்மாக் சில்லறை மதுபான கடைகளின் இணைப்பில் உள்ள பார்களில் , தின்பண்டங்கள் விற்பனை மற்றும் காலி பாட்டில்களை சேகரிப்பதற்கு புது டெண்டர் அறிவிப்பை டாஸ்மாக் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

டாஸ்மாக் மதுபான பார்களை அதிகரிப்பதற்கு பதில் இழுத்து மூடுங்க...டாக்டர் ராமதாஸ் காட்டம்

The Tamil Nadu government has told the Chennai High Court that tenders for 2530 Tasmac bars in Tamil Nadu have been finalized and in only 8 districts have tenders been postponed for various reasons