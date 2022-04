காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் ஜில் மழை - வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள வங்க கடல் பகுதிகளில் வரும் 6ஆம் தேதி ஓர் மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. அதற்கடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தென்கிழக்கு வங்க கடல் பகுதிகளில் ஓர் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

கோடை மழை என்றாலே வெயிலுக்கு இதமாய் இருக்கும். சுட்டெரிக்கும் கோடை வெயிலுக்கு இதமாக இடியும் மின்னலுமாய் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

உள் தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Met Office has forecast a cyclone over the South Andaman Sea and adjoining Bay of Bengal on the 6th. The Met Office has forecast a depression in the south-eastern Bay of Bengal in the next 24 hours.