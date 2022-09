எடப்பாடிக்கு எதிராகக் கிளம்பிய ‘வாழை’ முறைகேடு.. சேலத்தில் மட்டும் 500 கோடி?- அமைச்சர் பகீர் புகார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த மாவட்டமான சேலத்தில் வாழை விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்கியதில் ரூ.500 கோடி முறைகேடு நடந்ததாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி.

வாழை விவசாயம் செய்யாதவர்களுக்கு வாழை விவசாயம் செய்ததாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியில் 500 கோடி ரூபாய் சேலம் மாவட்டத்தில் மட்டும் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதுதாக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

4,800 கோடி ரூபாய் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடும் நெருக்கடி ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், ஈபிஎஸ் மீதான வாழை கடன் முறைகேடு புகார் பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.

ஏராளமான கடன் திட்டங்கள்! எண்ணற்ற புதிய அறிவிப்புகள்! கூட்டுறவுத்துறை மானியக் கோரிக்கை முழு விவரம்!

English summary

“In Salem, the home district of Edappadi Palaniswami, there has been Rs. 500 crore scam in the alleged disbursement of farmer loans to around 50,000 farmers during the previous ADMK regime” : Cooperative Minister I.Periyasamy has accused.