ராஜ்யசபா தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் ஓவர்.. தமிழகத்திலிருந்து போட்டியின்றி 6 பேர் தேர்வாகிறார்கள்

சென்னை : தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 6 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், திமுக சார்பில் 3 பேர், அதிமுக சார்பில் இருவர், காங்கிரஸ் சார்பில் ஒருவர் மற்றும் 7 சுயேச்சைகள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்

தமிழகம் உட்பட 15 மாநிலங்களில் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை காலியாகவிருக்கும் 57 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்கு வரும் ஜூன் 10-ம் தேதி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 24ஆம் தேதி தொடங்கி இன்றுடன் முடிவடையும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

With the closing of nominations for the 6 vacant rajya sabha seats in Tamil Nadu, 3 candidates from DMK, two from AIADMK, one from Congress and 7 independents have filed nominations.