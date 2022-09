மதுரையில் 600 கோடியில் டைடல் பார்க்! தென்மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வரப்பிரசாதம்!

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சென்னை அடையாறு பகுதியை கடந்து பழைய மகாபலிபுரம் சாலை பக்கம் பயணிக்க வேண்டும் என்றால் மக்கள் அஞ்சுவார்கள். அந்தளவுக்கு அப்பகுதி மக்கள் புழக்கம் இல்லாத பகுதியாகவே இருந்தது. இதையொட்டி இருந்த சென்னை தரமணி பகுதிகூட புதர்கள் மண்டிய பகுதியாகவே காட்சியளித்தது.

ஆனால் இந்த அச்சம் எல்லாம் 2000 வரைதான். மு.கருணாநிதி முதல்வராக இருந்த காலத்தில் இந்த பகுதியில் டைடல் பார்க் அமைக்கப்பட்டது. அதற்கு முன் ஐடி தொழில்நுட்ப உலகத்தின் கோட்டையாக ஹைதராபாத் தான் விளங்கியது. அந்த நம்பிக்கையை இந்த ஒரு தொழில்நுட்ப பூங்காவைத் திறந்ததன் மூலம் உடைத்துக் காட்டினார் மு.கருணாநிதி.

இந்த ஒரு தொழில்நுட்ப பூங்காவின் வருகையால் மாபெரும் மாற்றத்தை அடைந்தது தரமணி. ஒரு காலத்தில் ஒழுங்காகச் சாலைகள் கூட இந்தப் பகுதி இன்று வெளிநாடு போலக் காட்சி அளிக்கிறது.

"ஐடிதாவணியாகும்.. மாட்டுத்தாவணி".. மதுரைக்கு சூப்பர் நியூஸ் சொன்ன ஸ்டாலின்.. வருகிறது டைடல் பார்க்

English summary

What is Madurai Tidel Park why it's important: MK Stalin has announced that a Tidal Park will be set up in Madurai at a cost of Rs 600 crore, calling for a revolution in the IT sector beyond Chennai. He also assured that 10,000 youths will get employment due to this. Thus the Madurai Mattuthavani is soon to become the IT hub.