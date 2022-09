₹600 கோடி "நடுக்கம்".. சட்டென முகம் மாறிய எடப்பாடி.. கைவிட்ட மேலிடம்.. அதென்ன 30 கணக்கு.. கூல் திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியை டெல்லி, பெருமளவு கை கொடுத்து உதவவில்லை என்றே சொல்கிறார்கள்.. இதுதான் தற்போதைய ஹாட் டாபிக்காக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி எதற்காக டெல்லி சென்றார் என்ற யூகங்கள் ஒருபக்கம் ஓடிக் கொண்டிருந்தாலும், அது தொடர்பான செய்திகளும் அவ்வப்போது கசிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

அந்தவகையில், அமித் ஷாவை சந்தித்தபோது, எடப்பாடி + ஓபிஎஸ் என இரு தரப்பையும் ஒன்று சேர்ந்து செயல்படும்படி வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது..

44 கூட தேவையில்ல.. “ஆட்டையாம்பட்டிக்கு வந்து பாருங்க” - திரண்ட கூட்டம்.. 'பலம்’- உற்சாகமான எடப்பாடி!

English summary

₹666 crore: What is Edappadi Palanisamys hope to Amit Shah and What is BJP going to do