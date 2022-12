மகன் மீது போலியாக போக்சோ வழக்கு.. கொள்ளுப்பேத்தி மூலமாக நாடகம்.. ஹைகோர்ட்டில் மூதாட்டி 'பரபர' மனு

Chennai

சென்னை: சொத்து தகராறு காரணமாக தன் மகன் மீது கொள்ளுப்பேத்தி மூலம் போலியான போக்சோ புகார் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, 75 வயது மூதாட்டி ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை தண்டிப்பதற்காக 2012-ம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டதே போக்சோ சட்டம். குற்றத்தின் தன்மையை பொறுத்து மரண தண்டனை வரை கொடுப்பதற்கு இந்தச் சட்டத்தில் இடம் உள்ளது.

இதனிடையே, நல்ல நோக்கத்துக்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் சில நேரங்களில் தவறாகவும் போக்சோ சட்டம் பயன்படுத்தப்படுவதாக நாடு முழுவதும் புகார்கள் வருகின்றன.

A 75-year-old woman has filed a petition in the Madras High Court, alleging that a fake POCSO complaint was filed against her son by her granddaughter due to a property dispute.