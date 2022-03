ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் 78 கேள்விகள்... 4 மணி நேரம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை - நாளையும் தொடரும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நாளை மீண்டும் ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் இன்று ஆஜரான ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் 78 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. ஆறுமுகசாமி ஆணையம் கேட்ட பல கேள்விகளுக்கு தெரியாது என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதிலளித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் உள்ளதாக கூறி தர்மயுத்தம் தொடங்கியவரே ஓ.பன்னீர் செல்வம்தான். அவர் எழுப்பிய சந்தேகத்தின் பேரிலேயே ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், அப்போலோ டாக்டர் எனப் பல்வேறு தரப்பினரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதுவரை 154 பேரிடம் விசாரணை நிறைவு பெற்றுள்ளது.விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளது.

ஜெயலலிதாவின் உடல்நலத்தில் இருந்த பிரச்சினை பற்றி அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு விளக்கம் அளித்தனர். இன்றைய தினம் சசிகலாவின் அண்ணன் மனைவி இளவரசியிடம் காலை 10 மணிக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் விசாரணை நடைபெற்றது.

எல்லாம் விஜயபாஸ்கர் சொல்லிதான் தெரியும்.. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் ஒரே போடு

English summary

O. Panneerselvam has been ordered to appear before the Arumugasami Commission of Inquiry into Jayalalithaa's death tomorrow. O. Panneerselvam, who appeared before the Arumugasami Commission today, was asked 78 questions regarding Jayalalithaa's death.