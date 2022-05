இவரா? ஆளுநராகவா? கூடவே கூடாது! ஹெச்.ராஜாவுக்கு எதிராக குடியரசு தலைவருக்கு பறந்த கடிதம்! பரபர பாஜக..!

Chennai

சென்னை : கேரள மாநில ஆளுநராக பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா நியமிக்கப்பட இருப்பதாக சில ஊடகங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில், குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும் அவரை ஆளுநராக நியமிக்க கூடாது என மூத்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிட்டத்தட்ட 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகத்தில் திமுக - அதிமுக என இரு கட்சிகளே மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வருகின்றன.

ஒரு காலத்தில் நீண்ட காலமாக தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ், அதன் பின்னர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு மாநிலக் கட்சிகளை நம்பி இருக்க வேண்டும் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

வாக்காளர்களிடம் ரசாயன மாற்றம் நடந்துள்ளது - ஹெச்.ராஜா சொல்லும் புது விளக்கம்

Amid media reports that senior BJP leader H Raja is to be appointed as the Governor of Kerala, a letter sent by a senior lawyer to the President has caused a stir as criminal cases are pending against him.