தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்! அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். தரும் அலர்ட்!

சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகியிருப்பதாகவும் அது தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமசந்திரன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

கனமழையினை எதிர்கொள்ள தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

அதன் விவரம் வருமாறு;

Minister K.K.S.S.R.Ramachandran has announced, that a new low pressure zone has formed in the Southwest Bay of Bengal and the precautionary measures regarding it.