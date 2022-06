ஒரு பக்கம் சண்டை! மற்றொரு பக்கம் சட்டம்! நீதிமன்ற படியேறிய தொண்டர்கள்! அதிமுகவுக்கு மீண்டும் சிக்கல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக கட்சியின் விதிகளில் திருத்தங்கள் செய்ய தடை விதிக்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுக்குழு நடைபெறுமா எனவும் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவின் பொதுக்குழு, செயற்குழுக் கூட்டம் வழக்கம் போல் சென்னை வானகரத்தில் வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது

இந்நிலையில், பொதுக்குழுக் கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்க கோரி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அதிமுக உறுப்பினர் எஸ்.சூரியமூர்த்தி சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அந்த மனு தள்ளுபடியான நிலையில், அதிமுக உட்கட்சி தேர்தல் முறையாக நடத்தப்படாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் மூலமாக நடத்தப்படும் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மேலும் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

A new petition has been filed in the Chennai High Court seeking an injunction restraining the AIADMK from making amendments to its rules. The question has also arisen as to whether the AIADMK general meeting will take place.