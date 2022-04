விடாமல் துரத்தும்“முரசொலி”! கிடுக்குப்பிடி போட்ட நீதிமன்றம்! நேரில் ஆஜராக விலக்கு கோரும் எல்.முருகன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டியலின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் முரசொலி அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என கூறிய மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்கக் கோரி அவர் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலத்தில் திமுகவின் முரசொலி அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய இணையமைசர் எல். முருகன் கருத்து தெரிவித்து இருந்தார்

அவர் பொது வெளியில் தெரிவித்த கருத்து தொடர்பாக முரசொலி அறக்கட்டளை சார்பில் திமுக முக்கிய நிர்வாகியான ஆர்.எஸ்.பாரதி சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.

மோடி ஒரு சிற்பி... செயற்கை மின்தட்டுப்பாட்டில் விஞ்ஞான ஊழல் செய்யும் திமுக... அடடே அண்ணாமலை!

English summary

A petition has been filed on behalf of Union Minister L Murugan seeking his exemption from appearing in person after the Chennai Special Court ordered him to appear in person, stating that the Murasoli Trust has been set up in a place reserved for people on the list.