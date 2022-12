ஆளுநருக்கு "போகாத" மெசேஜ்.. உதயநிதிக்காக ரெடியாகும் புதிய "ரூம்".. ஸ்டாலின் போடும் மாஸ்டர் பிளான்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் நாளை மறுநாள் அமைச்சராக்கப்படலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது தொடர்பாக கூடுதல் தகவல்கள் சில வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமை பதவி ஏற்று ஒன்றரை வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. 2021 மே மாதம் பதவி ஏற்ற அமைச்சரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இடம்பெறவில்லை.

அப்போது பெரும்பாலும் இளம் எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. அன்பில் மகேஷ் போன்ற ஒரு சிலர் மட்டுமே இளம் அமைச்சர்களாக இருந்தனர்.

அப்போ “கன்பார்மா”.. அமைச்சர் ஆகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்! “கம்மிங் சூன்” சொன்ன அமைச்சர் பி.மூர்த்தி

English summary

A room is revamped for Udhayanidhi Stalin as he is going to be included in Tamil Nadu Ministry.