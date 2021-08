ஆகஸ்டு 13-ல் பட்ஜெட்.. மு.க.ஸ்டாலின் செம பிளான்.. குடும்ப தலைவிகளுக்கு வரப்போகுது ஹேப்பி நியூஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீண்ட கால ஏக்கத்துக்கு பிறகு மீண்டும் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்துள்ள தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்த குறுகிய காலத்திலேயே மக்களிடம் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாடு முதல்வராக பொறுப்பேற்றது முதல் சிறப்பான நடவடிக்கையால் கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமின்றி எதிர்க்கட்சிகளுடன் நல்ல பெயர் வாங்கி விட்டார் மு.க.ஸ்டாலின்

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கையெழுத்திட்ட முதல் 5 முத்தான திட்டங்களில் ஆவின் பால் விலை குறைப்பு, பெண்களுக்கு அரசு நகர பேருந்துகளில் இலவச பயணம் மக்களிடம் மிகப்பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

English summary

The Tamil Nadu budget is scheduled to be tabled on August 13. It is said that on that day, a monthly allowance of Rs. 1,000 will be announced for family women