ஆடிக்கிருத்திகை..திருத்தணியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு தரிசனம்..24 மணி நேரமும் அன்னதானம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

திருத்தணி: ஆடிக்கிருத்திகை பண்டிகையை முன்னிட்டு திருத்தணி முருகன் கோவிலில் 24 மணி நேரமும் சாமி தரிசனம் செய்யவும் அன்னதானம் வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

முருகப்பெருமானின் பிரசித்தி பெற்ற ஐந்தாம் படை வீடாக போற்றப்படுவது திருத்தணி சுப்பிரமணியசாமி திருக்கோயில். இந்த திருக்கோயிலில் ஆண்டு தோறும் ஆடி மாதம் ஆடி கிருத்திகை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறும்.

அஸ்வினி பரணி, ஆடி கிருத்திகை இந்த ஐந்து நாள் நிகழ்ச்சியுடன் தெப்ப திருவிழாவும் நடைபெறும்.

இந்த நிகழ்ச்சி தமிழக அரசின் அனுமதி பெற்ற ஆடி கிருத்திகை தெப்பத் திருவிழா நிகழ்ச்சியாகும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக இந்து அறநிலைத்துறை அமைச்சர் மற்றும் அறநிலை துறை உயர் அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Minister Sekar Babu has said that arrangements have been made for 24-hour darshan of Sami and distribution of alms at Tiruthani Murugan temple on the occasion of Aadi Kiruthikai festival.