அதே நீதிபதி.. அதே கேள்வி.. பாரபட்சமே இல்லை.. விஜய் மாதிரியே தனுஷுக்கும் சரமாரி அட்வைஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ரோல்ஸ் ராய்ஸ் சொகுசு காருக்கு இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்ய கோரி நடிகர் தனுஷ் தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணையின்போது அவருக்கு சரமாரியாக கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார் நீதிபதி சுப்பிரமணியன்.

ஏற்கனவே இதே போன்ற காருக்கு, இறக்குமதி வரியை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்த மனு இதே நீதிபதி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது, அப்போது நடிகர்கள் உண்மையான ஹீரோக்களாக இருக்கவேண்டும் ரீல் ஹீரோக்களாக இருக்க கூடாது என்று நீதிபதி கடுமையாக விமர்சனம் செய்திருந்தார்.

ஆரம்பிச்சாச்சு.. 3 மணி நேரம்.. உங்க ஏரியாவில் எப்படி.. ட்வீட் போட்டு அமைச்சரை சீண்டிய கஸ்தூரி

மேலும் நடிகர் விஜய்க்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்தார். இப்போது நடிகர் தனுஷ் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிபதி கிட்டத்தட்ட நடிகர் விஜய்க்கு எந்த மாதிரியான அறிவுரைகளை வழங்கினாரோ அதேமாதிரி அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார்.

English summary

Judge Subramanian has questioned actor Dhanush during a hearing on a petition filed by him seeking cancellation of import duty on a Rolls-Royce luxury car imported from abroad. He repeated same advice which he given to the Actor Vijay earlier.