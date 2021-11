நடிகர் கமல்ஹாசனின் உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது?.. மருத்துவமனை வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்!

Chennai

சென்னை: நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசனுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு கொரோனா தொற்று உறுதியானது. வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பிய நிலையில் கமலுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதனை தனது டுவிட்டரில் உறுதிப்படுத்திய கமல்ஹாசன், ''அமெரிக்கப் பயணம் முடிந்து திரும்பிய பின் லேசான இருமல் இருந்தது. பரிசோதனை செய்ததில் கோவிட் தொற்று உறுதியானது. மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளேன். இன்னமும் நோய்ப்பரவல் நீங்கவில்லையென்பதை உணர்ந்து அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருங்கள்'' என்று அவர் கூறி இருந்தார்.

Sri Ramachandra Hospital has released a report on the health of Kamal Haasan who is recovering from a series of treatments. Various film personalities and politicians wished Kamal Haasan a speedy recovery