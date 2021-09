'ரீல் ஹீரோ' கண்டனத்திற்கு காரணமான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வழக்கு.. நுழைவு வரியை செலுத்திய நடிகர் விஜய்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கான நுழைவு வரியை நடிகர் விஜய் செலுத்தி விட்டதாக தமிழக அரசு தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கோஸ்ட் சொகுசு காரை இறக்குமதி செய்தார். இந்த காரை பதிவு செய்ய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தை அணுகிய போது, வாகனத்திற்கு நுழைவு வரி செலுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இதையடுத்து, காரை இறக்குமதி செய்த போது, இறக்குமதி வரி செலுத்தியுள்ள நிலையில், நுழைவு வரி விதிக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என விஜய் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

Actor Vijay has paid the entry tax for a Rolls Royce car, told Tamil Nadu government, in Chennai High Court. Actor Vijay last imported a Rolls Royce Coast luxury car from the UK in 2012. When approached by the Regional Transportation Office to register this car, the vehicle was instructed to pay entry tax.