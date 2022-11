ஹைதராபாத்திலிருந்து பறந்த விஜய்! பனையூரில் பரபர மீட்டிங்! மக்கள் இயக்கத்தினருக்கு ‘முக்கிய’ அட்வைஸ்!

Chennai

சென்னை : ஹைதராபாத்தில் இருந்து படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியுள்ள நடிகர் விஜய் பனையூரில் உள்ள தனது இல்லத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அதில் நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு முக்கிய அறிவுரைகள் வழங்கியதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

நடிகர் விஜய் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து நேரடியாக கருத்துக்களை தெரிவிக்காவிட்டாலும் அது தொடர்பாக நீண்ட ஆலோசனையில் இருக்கிறார். இதன் விளைவாகவே கடந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் போட்டியிட்டனர்.

முதலில் நடைபெற்ற 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுமார் 51 பேர் வெற்றி பெற்றதாக விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் கூறினர். ஆனால் விஜய்க்கு தெரியாமல் அவர்கள் போட்டியிட்டதாக தகவல்கள் உலாவின.

It has been reported that actor Vijay, who has returned to Chennai after completing the shoot from Hyderabad, held an important meeting with the executives of Vijay makkal iyakkam at his residence in Panayur and gave important advice to the executives and fans.